Demanda em IPO do Burger King Brasil já supera em 2,5 vezes a oferta

O Burger King Brasil já conseguiu atrair demanda 2,5 vezes superior ao tamanho de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando somente o piso da faixa indicativa de preço (R$ 14,50 a R$ 18,00). Como faltam ainda dois dias para a conclusão da operação, a expectativa do mercado é de que a demanda passe de três vezes, o que pode permitir que a ação seja precificada acima do valor mínimo proposto.

Empurrãozinho. Alguns fundos de investimento ajudaram a ancorar a operação. A gestora Vinci Capital, dona de 33% do Burger King no País, e a Temasek, empresa de investimentos do governo de Cingapura que tem 15% da rede, vão vender uma fatia de suas participações. São sócios ainda da master-franqueada no Brasil o fundo de private equity Capital Group, com 31%, e a Restaurant Brands International, dona da marca Burger King, com outros 15%. Procurado, o Burger King não comentou.

