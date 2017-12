Demanda em IPO do Burguer King Brasil explode e ação deve sair no topo

Depois da oferta da BR Distribuidora sair da gaveta, a demanda pelas ações do Burger King Brasil em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) chegou perto de quatro vezes a oferta. Esta foi uma das operações que mais atraiu a atenção dos investidores neste ano. Com o sucesso, a ação deve sair no topo da faixa indicativa de preço, que tinha sido estabelecida entre R$ 14,50 e R$ 18.

No teto

Há alguns anos nenhuma oferta consegue ser precificada no máximo do intervalo no Brasil. A precificação está marcada para quinta-feira, 14, e a ação da rede de fast food estreia na bolsa brasileira na segunda-feira, dia 18. Procurado, o Burger King não comentou.

Termômetro.

Para quinta-feira, 14, está marcada ainda a precificação da Neoenergia. A decisão de cancelar ou não a operação será tomada apenas após o fim das reuniões com investidores hoje em Nova York. Procurada, a Neoenergia não comentou.

