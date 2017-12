Demanda para IPO do Carrefour supera em 50% a oferta

A demanda pelas ações do Carrefour Brasil em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) está perto de superar em 50% o total ofertado, considerando o valor do papel no piso da faixa indicativa, de R$ 15,00. A companhia do setor farmacêutico Biotoscana, por sua vez, tem demanda para cobrir em 2,4 vezes sua emissão e o papel poderá sair acima do piso do intervalo de preço previsto, de R$ 24,50 a R$ 28,50.

Reta final

As apresentações aos investidores, o chamado roadshow, do Carrefour terminam amanhã, mesmo dia da precificação dos papéis. O início das negociações na B3 está previsto para quinta-feira (20). Já a Biotoscana adiou o cronograma e sua estreia na bolsa foi postergada para o dia 25 enquanto a precificação das ações será dia 21. Procuradas, as empresas não comentaram.

