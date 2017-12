Demanda por ação da Biotoscana em IPO já supera a oferta em 2 vezes

A demanda pelos papéis da Biotoscana, do Advent, superava em duas vezes a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na tarde desta quinta-feira, 13, considerando o papel no piso da faixa indicativa, de R$ 24,50. O Brazilian Depositary Receipt (BDR) que será ofertado pela empresa é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro título de companhias abertas com sede no exterior. No caso do Carrefour Brasil, a demanda pelas ações estava na metade da oferta, no piso da faixa prevista, de R$ 15,00.

Tamanho

A diferença de demanda entre os dois processos é explicada pelo tamanho das ofertas. A do Carrefour poderá movimentar R$ 4,45 bilhões, considerando a ação no piso e sem contar os lotes extras – ou seja, quase cinco vezes maior que a oferta da Biotoscana. Há mais três dias para investidores fazerem suas reservas, o que indica que a demanda ainda pode crescer. As operações serão precificadas na próxima terça-feira, 18, e a estreia na Bolsa brasileira está prevista para a quinta-feira, 20. Procuradas, as empresas não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter