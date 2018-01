Demanda por IPO da Azul já supera em duas vezes a oferta

Coluna do Broadcast

A demanda pelas ações da companhia aérea Azul já ultrapassou em duas vezes o tamanho da oferta no processo de abertura de capital, considerando os papéis precificados em R$ 21, no meio da faixa indicativa de preço, que foi estimada entre R$ 19 e R$ 23. A operação, aliás, salta aos olhos dos investidores estrangeiros. Se a emissão fosse hoje, esses agentes ficariam com 70% dos papéis. O preço da ação será definido amanhã (06).

