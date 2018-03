Demanda por remessas cresce 65% na Confidence Câmbio

As remessas do brasileiro ao exterior estão em alta e isso não deve mudar, mesmo com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para essas transações de uma conta bancária no Brasil para outra de mesma titularidade no exterior. A Confidence Câmbio, que registrou um crescimento de 65% do volume de transferências pessoais em janeiro, aponta que esse serviço é utilizado, principalmente, para o pagamento de compromissos já estabelecidos no exterior.

Siga a @colunadobroad no Twitter