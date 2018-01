Coluna do Broadcast

Alguns deputados se reúnem hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para fazer andar o projeto de lei que permite a venda de terras para investidores estrangeiros. A ideia é acertar os últimos detalhes do texto para votá-lo no máximo até o fim deste ano. Segundo um interlocutor, não há nenhuma resistência por parte da gestão de Michel Temer quanto a esse assunto. (Cristina Canas)