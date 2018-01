Detentores de títulos da Samarco já se organizam para possível embate

Os detentores de bônus da Samarco se organizam para um eventual embate com a mineradora, que tem dívidas de pouco mais de US$ 2 bilhões com o grupo. Um escritório de advocacia local já foi contratado. Teoricamente, os detentores dos US$ 500 milhões de bônus com vencimento em 2024, que deixaram de receber US$ 13,4 milhões referente a juros, poderiam pedir a aceleração da dívida da empresa, mas ainda aguardam.

Um ano depois

Precisando de recursos, a Samarco ainda não foi indenizada pelas seguradoras por conta da tragédia em Mariana (MG), que completa um ano no sábado (5). Para que seja indenizada, a apuração das causas e o inquérito precisam ser concluídos. Mas esse dia está longe e as apólices tinham cláusulas de exclusão. Ou seja, a Samarco pode não receber nada.

