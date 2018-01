Devolução de imóveis supera locações no terceiro trimestre

A crise e a retração das atividades do comércio e da indústria provocaram uma situação inédita no mercado de galpões logísticos: a devolução de imóveis foi superior às locações no terceiro trimestre. No período, a chamada absorção líquida (saldo entre devoluções e locações) ficou negativa em 12,1 mil m² no País, segundo relatório da consultoria Cushman & Wakefield. O resultado foi puxado pelas desocupações em vários Estados, entre eles São Paulo, Paraná e Pernambuco, onde a absorção líquida foi negativa e, 38 mil m², 18 mil m² e 14 mil m², respectivamente.

Consequência

O mau desempenho provocou alta da taxa de vacância nacional, que atingiu 22,7% no terceiro trimestre, ante 18,0% no mesmo intervalo de 2015. No Estado de São Paulo, o indicador subiu de 21,7% para 23,8%. Apesar da vacância crescente, os valores dos contratos de aluguel dos galpões ficaram praticamente estáveis em São Paulo, na casa de R$ 20/m², o menor patamar dos últimos anos. /POR CIRCE BONATELLI