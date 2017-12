Diretor da Bradesco Seguros deixa companhia após 16 anos de casa

O diretor de corporate da Bradesco Seguros, Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, vai deixar a companhia após 16 anos de casa. Comenta-se no mercado que o executivo deve se dedicar a um projeto pessoal no mesmo setor.

Sem definiçãoA Bradesco Seguros, que recentemente iniciou uma operação conjugada em grandes riscos com a suíça Swiss Re Corporate Solutions, ainda não definiu um substituto para ocupar o cargo deixado por Sarkovas de Oliveira. Procurada, a Bradesco Seguros informou que a estrutura de vendas da companhia está apta a atender as demandas do setor corporativo, a despeito da saída do executivo. A Swiss Re não retornou.

