Coluna do Broadcast

Foto: Solange Macedo/Divulgação

O diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, Lineu Andrade, assume também o Cubo, braço de empreendedorismo tecnológico do banco em parceria com a Redpoint eventures. Sua função será consolidar o espaço, que completa dois anos em setembro próximo.

