Discussões sobre contrato postergam venda da Vigor

Detalhes do contrato definitivo de venda da Vigor, do grupo J&F, para a mexicana Lala postergaram a conclusão do negócio, que está levando mais tempo do que o inicialmente esperado para ser concluído. A interessada pediu acesso ao acordo de leniência fechado pelo grupo, passo comum nas operações de venda de ativos que estão sendo feitas com empresas envolvidas na Operação Lava Jato.

Será?

A nova expectativa é de que as assinaturas finais do contrato ocorram entre o meio e o final desta semana. Procurada, a J&F diz não comentar sobre venda de ativos e afirma que seus processos seguem os trâmites usuais para operações dessa natureza.

Siga a @colunadobroad no Twitter