Disputa por nome de Albert Einstein chega ao fim

A disputa judicial entre o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e a Universidade Hebraica, de Jerusalém, sobre quem teria o direito de registrar a marca contendo o nome do cientista Albert Einstein chegou ao fim. A única “herdeira”, que contou com apoio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, é a instituição de ensino. O hospital recorreu da decisão, mas seu recurso foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido capaz de comprovar, através de documentação, que recebeu autorização formal do cientista ou de seus herdeiros. Assim, o hospital não será capaz de proibir que outros usem o nome, mas poderá seguir como Albert Einstein.

Siga a @colunadobroad no Twitter