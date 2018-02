Dois meses após início, Passaredo encerra voos Ribeirão Preto-Curitiba

Pouco mais de dois meses após retomar a rota entre Ribeirão Preto (SP) e Curitiba (PR), a Passaredo Linhas Aéreas deixou de operar o trecho diante da baixa demanda. A primeira viagem de reinauguração da operação na capital paranaense foi marcada por pompa e contou até com a presença do presidente da empresa Adalberto Bogsan, que assumiu o comando da aérea no final do ano com a missão de profissionalizar sua gestão. A rota havia sido encerrada em 2012, ano em que a companhia entrou em recuperação judicial. A Passaredo diz que a suspensão é temporária e que segue operando normalmente nas demais rotas.

