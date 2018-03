Dona da Sky quer captar perto de US$ 1 bi no exterior

A Vrio, empresa controladora da participação da norte-americana AT&T na DirecTV Latin America, dona da Sky, está com uma captação de recursos no mercado de dívida externa em andamento, que pode alcançar cerca de US$ 1 bilhão. A operação deve acontecer na quarta-feira, 28, e marcará a estreia da operadora latino-americana de TV por assinatura nesse mercado. O vencimento dos bônus é de 10 anos e a classificação de risco da empresa está em BB+, acima da nota brasileira (BB-), de onde vem a maior parte de suas receitas. Os bancos que coordenam o negócio são todos estrangeiros: Morgan Stanley, Citi, JPMorgan e Goldman Sachs.

IPO. A Vrio teve pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) anunciado em março deste ano pela AT&T. Na ocasião, os comentários sobre a oferta de ações eram de que este seria um passo para a venda da unidade. Uma segunda especulação foi de que a Vrio poderia adquirir outras empresas no seu setor.