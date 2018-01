Dona de Jirau consegue vender energia no mercado livre e reduzir perdas

A UA Energia Sustentável do Brasil (ESBR), responsável pela hidrelétrica Jirau, no Rio Madeira, foi bem sucedida em sua estratégia de descontratar o fornecimento junto às distribuidoras para vender energia no mercado livre. O presidente da empresa, Victor Paranhos, contou que o leilão de venda de energia realizado na última quinta-feira (13) teve um bom resultado, atraindo o interesse de 55 comercializadoras e consumidores livres. Ele não revelou, contudo, o montante comercializado ou o preço médio de venda, alegando que os dados são objeto de um termo de confidencialidade, mas ressaltou que a receita ajudará a empresa reduzir o impacto do déficit hídrico causado pela seca. (Luciana Collet)

Siga a @colunadobroad no Twitter