Dono das drogarias SP e Pacheco vai investir R$ 100 mi em novas lojas

Embora se especule que a atual tensão política possa atingir investimentos, há companhias que seguem com seus planos. Segundo maior grupo do varejo farmacêutico, o DPSP vai colocar R$ 100 milhões no plano de inauguração de 130 lojas das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. A empresa espera faturar 14% a mais este ano ante 2016, chegando a R$ 9,6 bilhões.

Otimismo

Todas as grandes redes de farmácias do Brasil aceleraram os projetos de expansão esse ano. A líder RD (Raia Drogasil) prevê abrir 200 novas lojas no ano.

Dayanne Sousa

