Doria firma parceria com a B3 em busca de inovação

Coluna do Broadcast

A gestão de João Doria na cidade de São Paulo se aproxima de mais uma empresa do setor privado. A prefeitura e a B3 se unirão para realizar o #SP2020 – Inovação e Tecnologia, para estimular discussões para que a cidade se posicione como um dos principais centros de empreendedorismo nos próximos três anos. A sede da Bolsa, cravada no centro de São Paulo, também já discutiu com a prefeitura alternativas para a revitalização da região.

