Dotz fecha com a Vivara e negocia mais contratos

A Dotz, programa de pontos do setor varejista, está diversificando suas parcerias para se consolidar no disputado mercado de fidelidade do Brasil. O novo alvo é a rede de joalherias Vivara. Em paralelo, a empresa negocia novos contratos. No primeiro semestre, a Dotz somou 23 milhões de usuários, número 18% superior ao visto em igual período de 2016.

Na mira. Os programas de fidelidade também viraram um filão dos grandes bancos de varejo, que têm gastado mais com a iniciativa por conta do estímulo para o uso dos cartões de crédito pela sua base de clientes. Essas despesas alcançaram R$ 3,7 bilhões em 2016, um salto real de 85% ante os R$ 2 bilhões vistos em 2010, mostram dados recentes do Banco Central, compilados pela RD Consultoria em Varejo Financeiro.