Ducoco é colocada à venda

A fabricante de alimentos Ducoco foi colocada à venda. A decisão foi tomada depois de o banco FPB Bank Inc, localizado no Panamá ter sofrido intervenção, em fevereiro deste ano, após investigações que ocorreram no âmbito da Operação Lava Jato. A instituição pertence ao mesmo dono da Ducoco, Nelson Noronha Pinheiro. A contratação do banco que conduzirá as negociações está em fase final de seleção, mas a indicação até aqui é de que seja o Bradesco. Procurada, a Ducoco não comenta.

Em análise

A contratação do banco que conduzirá as negociações está em fase final, mas a indicação até aqui é de que seja o Bradesco. Procurada, a Ducoco disse que a empresa está sendo assediada desde 2016, mas nega que a possível venda do negócios esteja relacionada ao FPB. Diz, porém, que têm conversado com assessores financeiros

