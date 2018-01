Coluna do Broadcast

A Duratex sondou bancos sobre a emissão de um novo Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para substituir o anterior, resgatado sete meses após o lançamento, devido a cláusulas do contrato. Ao contrário da emissão anterior, de R$ 675 milhões, a empresa propõe que a nova operação seja feita com esforços restritos de distribuição, ou seja, voltada a grandes investidores.