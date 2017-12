Easy Carros adquire XMultas e soma a gestão de multas à sua plataforma

Coluna do Broadcast

Easy Carros, startup de gestão de frotas, adicionou o serviço de administração de multas à sua plataforma com a aquisição da XMultas, que utiliza tecnologia e inteligência artificial para contestação ou parcelamento de multas. O negócio foi fechado por R$ 10 milhões, de olho em um mercado que registrou de janeiro a setembro mais de 400 mil habilitações suspensas só no Estado de São Paulo, 12,5% acima do mesmo período de 2016. A Xmultas já atendeu 25 mil motoristas desde a sua criação, tendo contestado R$ 7,8 milhões em infrações potencialmente cobradas incorretamente.

