Easy Taxi contrata aceleradora Orgânica para expandir na América Latina

Coluna do Broadcast

A Easy Taxi, que se uniu a Cabify, contratou a aceleradora Orgânica para promover o crescimento de suas operações também na Argentina, Colômbia e México, onde já atua.

Oportunidade. A aceleradora, focada na chamada Nova Economia, está por trás do crescimento de vários grandes nomes, como Netshoes, Banco Modal, Superbid, Empiricus e Dr. Consulta. Mas a empresa vinha operando, até agora, somente no Brasil. O acordo com a Easy Taxi abriu uma nova frente de negócios para a própria Orgânica, que passará a atuar também na região da América Latina.

