Econumus, que tem Banco do Brasil como patrocinador, pode ter déficit de R$ 2,1 bi

O plano de benefício definido do fundo de pensão Econumus, dos funcionários da Nossa Caixa e que é patrocinado pelo Banco de Brasil desde 2009, após a incorporação da instituição paulista, já se aproxima de um déficit de R$ 2,1 bilhões, dos quais R$ 1,4 bilhão ainda não reconhecidos em balanço. A situação poderá levar as contribuições dos participantes para até 30% do valor do benefício dos aposentados. Procurado, o Economus diz que os valores não correspondem aos números oficiais e reforça o “compromisso do Instituto com a transparência perante os seus participantes”.

