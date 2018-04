Edison Ticle sai da XP para compor C6Bank, de ex-sócios do BTG Pactual

O ex-diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, não esquentou a cadeira da tesouraria do Grupo XP, que assumiu em fevereiro. O executivo se uniu ao projeto dos ex-sócios do BTG Pactual, o banco C6Bank, que está em sua primeira fase. Ticle ficou nove anos na Minerva Foods, ocupando nos últimos anos o cargo de diretor financeiro da processadora de alimentos.

No papel. As funções no novo banco ainda não estão definidas e Ticle se torna sócio ao lado de Marcelo Kalim, Leandro Torres e Carlos Fonseca, todos egressos do BTG Pactual. O projeto do C6Bank já recebeu o aval do Banco Central para ser executado e, em até 60 dias, um plano de negócios deve ser apresentado. Procurado, o C6Bank não comentou.