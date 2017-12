Eduardo Guardia liderou escolha de novo presidente da CVM

O secretário executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, liderou a escolha do advogado Marcelo Barbosa para assumir a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no lugar de Leonardo Pereira. Barbosa passou pelo crivo do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que o entrevistou no dia 13 de abril. Ele foi escolhido para a CVM há cerca de dois meses. Guardia, na Fazenda desde junho do ano passado, foi diretor executivo da BM&FBovespa, agora B3, por seis anos.

