Efeito Trump pode adiar oferta da Sanepar e recursos ao governo do Pará

Coluna do Broadcast

Enquanto isso, o governo do Estado do Paraná poderá ficar, por enquanto, sem os recursos provenientes do re-IPO da Sanepar, que estava planejado para o fim deste ano. O pedido da oferta, que pode superar R$ 1 bilhão, já foi feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Efeito Trump

Mas a eleição de Donald Trump trouxe um grande grau de volatilidade aos mercados e pode afastar os estrangeiros do Brasil e da emissão da Sanepar. Em ofertas de ações, os investidores externos geralmente abocanham grande parte dos volumes.