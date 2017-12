Eleições do Sindicato em Ipatinga (MG) movimentam bastidores da Usiminas

Coluna do Broadcast

A proximidade das eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região (Sindipa) tem movimentado os bastidores da Usiminas. São duas chapas concorrentes, que se enfrentarão nas urnas entre os dias 30 de maio e 02 de junho.

De grão em grão

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, tem ao longo dos últimos dias realizado várias visitas na região, como à Câmara dos Vereadores, ao clube de futebol e a uma série de associações. Ao seu lado está sempre presente Luiz Carlos Miranda, conselheiro da Usiminas e representante dos empregados no colegiado.

Unidos, venceremos

O comentário é de que o esforço conjunto é para que a chapa 2 do sindicato saia vencedora, já que por lá é sabido há tempos que a consolidação da presidência da Usiminas depende, e muito, do sindicato. A chapa 1 representa a atual gestão do sindicato. Já a 2 seria mais próxima exatamente de Luiz Miranda.

