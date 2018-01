Eletrobrás deve mudar de endereço para economizar

Para reduzir custos e aumentar a eficiência, a Eletrobrás deve mudar de endereço do Rio, segundo fontes. Tal fato tem justificativa: reduzir os custos fixos da estatal e diminuir o déficit atuarial de sua fundação, a Eletros. Como? Hoje, os funcionários da Eletrobrás, cuja presidência foi assumida recentemente por Wilson Ferreira Jr., estão espalhados em seis prédios do centro do Rio e devem se concentrar, em breve, em um edifício ‘desalugado’ da Eletros. A economia da Eletrobras se transformará em receita adicional para o fundo. (Luciana Collet)

