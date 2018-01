Eletropaulo deve colocar oferta de ações na rua nesta semana

A Eletropaulo deve ir para a rua com sua oferta subsequente de ações (follow on) possivelmente já na próxima semana, com a intenção de aproveitar o otimismo dos investidores em relação ao Brasil,com o Ibovespa no recorde nominal acima dos 85 mil pontos. A oferta, primária e secundária, será pela instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 476, de esforços restritos, que não precisa de registro e permite uma emissão bastante célere. A ideia é concretizá-la antes do carnaval.

Solução

Nos bastidores, há uma expectativa de que a operação possa ser realizada após uma solução já encaminhada para o passivo da ordem de R$ 2 bilhões que a distribuidora tem com a Eletrobras. Procurada, a companhia reiterou que avalia a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição de ações, “dentre outras alternativas disponíveis para o financiamento de suas atividades e compromissos no curso normal dos seus negócios”, conforme divulgado em fato relevante. Reitera, no mesmo documento, que não há definição de data ou informações sobre a estrutura e volume da operação.

Siga a @colunadobroad no Twitter