Em busca da digitalização, BMG escolhe startups para desenvolver projeto

O Banco BMG acaba de selecionar seis startups para desenvolver um projeto-piloto para aprimorar processos internos e com seus clientes utilizando ferramentas digitais. O projeto será o primeiro desenvolvido dentro do BMG Digital Lab, lançado pelo banco em fevereiro.

As escolhidas

Allgoo (SP); Dataholics (SP); e-Consultar (MG); Justto (SP); Méliuz (MG); e Take (MG), todas com foco em tecnologias para investimento, meios de pagamento, agências virtuais e inteligência foram as selecionadas com ajuda da ACE, aceleradora de startups latino-americana.

Siga a @colunadobroad no Twitter