Em cenário de crise, You Inc obtém sucesso com venda de imóveis compactos

Alguns edifícios com apartamentos compactos e localizados em regiões nobres de São Paulo têm registrado uma forte velocidade de vendas. A incorporadora You Inc – fundada pelo empresário Abrão Muszkat, ex-sócio da Even – vendeu em um único dia 100% dos 68 estúdios do empreendimento You Faria Lima, lançado neste mês. As unidades têm 24 m² e foram negociadas a R$ 342 mil. O mesmo aconteceu com o projeto Link Paulista, lançado no fim de setembro pela empresa. Na ocasião, foram comercializados todos os 126 estúdios, por R$ 330 mil. (Circe Bonatelli)

