Em meio à crescente concorrência de fintechs, Cielo investe em hackathons

Diante de um ambiente cada vez mais competitivo, principalmente com a chegada das fintechs (startups do mercado financeiro), a Cielo fez uma nova aposta para estar na preferência dos varejistas. Vai participar, pela primeira vez, do AngelHack SP, edição paulista da maior série de hackathons do mundo. O foco nessas maratonas de desenvolvimento de aplicativos é obter dos participantes novas soluções para a Cielo Lio, terminal inteligente da credenciadora, e entregá-las ao varejo.

Loja. Tradicionalmente nos balcões do varejo e de restaurantes, a Cielo também se prepara para estrear em outro ambiente: no mundo dos aplicativos. O objetivo é lançar a Cielo Store ainda no terceiro trimestre. O modelo será semelhante a outras app stores, com aplicativos gratuitos e pagos.

Siga a @colunadobroad no Twitter