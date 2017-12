Coluna do Broadcast

Com a concorrência pegando pesado após sua união com o Itaú Unibanco, a XP Investimentos modernizou seu portal para clientes. Investiu R$ 15 milhões e o resultado será conhecido na próxima sexta-feira, 21. A proposta do projeto é oferecer uma navegação mais intuitiva e facilitar a visualização dos investimentos, evolução dos rendimentos e permitir o ajuste de carteira, por meio de gráficos.

