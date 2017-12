Em meio à pressão do BB, Mapfre troca executivos brasileiros por espanhóis

Enquanto renegocia a parceria com o Banco do Brasil, a seguradora espanhola Mapfre está promovendo uma relevante dança das cadeiras entre o Brasil e a Espanha. A troca atinge diretores com cerca de 20 anos de casa. Um deles é o da área corporativa de negócios e clientes, Dirceu Tiegs, que deve ser substituído por um executivo espanhol em breve. Também para o lugar do diretor de Automóvel e Massificado do Grupo, Jabis Alexandre, que está de saída, virá um talento hispânico. Ainda no segmento auto, o diretor de sinistros, Rogério Esteves, também deixa a casa. A área tem dado resultados negativos, o que sempre desagradou ao BB.

Vida de casado

A Mapfre também teria trazido espanhóis para comandar comitês com foco nas áreas de administração e finanças e tecnologia. As mudanças, que tiveram início após o espanhol Luis Gutiérrez Mateo assumir o comando do Grupo BB Mapfre, ocorrem em meio ao avanço da renegociação da parceria entre o banco público e a seguradora. As conversas estão avançando. Há quem diga, inclusive, que o casamento, que já dura seis anos, pode se resumir apenas às áreas de seguro de vida e rural.

Com a palavra

Procurada, a Mapfre informou que a “mobilidade internacional e local de executivos da companhia em suas diversas geografias, de e para o Brasil, faz parte de sua estratégia de transferência tecnológica e de valorização de sua equipe”. Reafirmou ainda seu “objetivo global de crescimento rentável e de conquista de eficiências operativas e que busca de forma permanente melhorias em seus negócios, canais e parcerias estratégicas”. O BB não comentou.

