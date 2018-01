Em meio à recuperação judicial, Oi reúne funcionários em convenção de venda

Protagonista da maior recuperação judicial da história do País, a Oi toca uma agenda de conversas intensas com credores e investidores, mas também com funcionários e fornecedores para manter a bola quicando. Em paralelo à discussão de reestruturação, a tele organizou uma convenção de vendas com funcionários. Na pauta, nada de recuperação judicial. No foco do debate estiveram produtos, ferramentas, campanhas e a estratégia de pontos de venda para 2017, ano crucial em sua primeira década de existência.

Para dar robustez ao evento, a companhia contou com fornecedores como FS, HBO, Samsung, Globosat, Movile, Upstream, LG, Bemobi, Fox, Alcatel, Discovery, Quantum, Viacom, Disney & ESPN, Turner e Crackle. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a missão do presidente da Oi, Marco Schroeder, será atrair os jornalistas, que só têm tido olhos para a recuperação judicial da empresa, para algumas das novidades apresentadas na convenção que terminou ontem (11).

