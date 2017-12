Em meio à reforma da Previdência, Bradesco aposta em plano popular

Enquanto o governo tenta passar a reforma da Previdência Social, o setor privado busca captar mais adeptos aos planos complementares, aproveitando a discussão da aposentadoria para estimular a educação financeira. A aposta da Bradesco Vida e Previdência é um produto popular, com contribuições mensais de R$ 79,00. Na mira, o segmento Classic do banco, com renda de até R$ 4 mil por mês ou um total de 21 milhões de clientes. A taxa de administração é de 2% ao ano. O plano, que está sendo lançado hoje na rede de agências do banco, é acrescido de seguro de vida e capitalização (sorteio). Por ora, a quantidade de desempregados no País, de 14,2 milhões, supera a de pessoas com um plano de previdência privada aberta que somou pouco mais de 13 milhões de participantes ao final de 2016.

