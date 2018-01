Em um dia na XP, fundo da Verde Asset, de Stuhlberger, capta R$ 300 mi

Em seu primeiro dia de distribuição na XP Investimentos, o fundo multimercado da Verde, gestora de Luis Stuhlberger, batizado de Verde AM Scena XP, captou R$ 300 milhões com três mil cotistas. A expectativa é de que a captação alcance R$ 600 milhões no segundo dia, de acordo com fontes.

Comparativo

Para se ter uma ideia, um multimercado distribuído há quatro anos pelo Itaú Unibanco, o Personnalité Seleção Verde Patrimônio, tem R$ 500 milhões de patrimônio, com dois mil cotistas. Procurada, a XP não comentou.

