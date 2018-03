Emissão corporativa em dólar pode alcançar US$ 24 bi em 2017

Se o cenário político permitir, empresas brasileiras têm potencial para emitir um total de US$ 24 bilhões no exterior no próximo ano, segundo cálculo do Bank of America Merrill Lynch. Em 2016, até hoje, a cifra está em US$ 17 bilhões. Já as emissões bancárias, também em dólar, poderão chegar a US$ 8 bilhões, ante US$ 5 bilhões em 2016.

Seletivo

Apesar do crescimento em relação a 2016, o diretor de risco de crédito do Merrill Lynch, Alessandro Arlant, destaca que os custos devem subir. Além do risco político, a elevação do juro nos EUA também pesa na conta. Dos países com mais potencial de rentabilidade, o Brasil está no topo, ao lado de Turquia e Indonésia.

