Emissão externa da Cemig esbarra no prêmio e falta de plano de negócios

A captação de US$ 1 bilhão em bônus de sete anos da Cemig está represada pelo prêmio (preço) que os investidores estrangeiros vêm exigindo para colocar os papéis da companhia em suas carteiras. Na rodada de apresentações feitas no exterior na primeira semana deste mês, os investidores indicaram que levariam os bônus se o retorno estivesse na casa de 9%, patamar considerado caro para a companhia. Ao retorno de 8,5%, a Cemig sinalizou que poderia fechar, mas os investidores não se animaram pelo volume elevado envolvido na captação.

Desinvestimento

Para decolar a emissão, a empresa também precisa ser mais clara em relação ao seu plano de negócios, basicamente, de desinvestimento. Após divulgar seu resultado hoje, a companhia prometeu entregar em breve um novo plano de venda de ativos. Apesar de os números do primeiro trimestre terem superado as projeções, a situação da companhia ainda é complicada uma vez que precisa acelerar sua estratégia de corte de custos e desinvestimentos. A Cemig promete sair com a operação entre o final de junho e o início de julho. Provavelmente, esse é o tempo que precisa para atualizar os prospectos com os números do primeiro trimestre e levar alguma boa notícia aos investidores.

