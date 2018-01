Emissão externa da Cemig fica mais distante com novo rebaixamento

O novo rebaixamento sofrido pela Cemig na última terça-feira, dia 31, em sua nota de crédito transformou a captação externa de cerca de US$ 1,5 bilhão em uma missão ainda mais complexa. Bradesco e Citi haviam assumido esforços para engatar a operação, que já havia sido suspensa em maio, e a expectativa era apresentar a emissão aos investidores externos neste começo de mês.

Apertou. Se de fato for engavetada, os bancos teriam de rolar débitos novamente. Uma negociação envolvendo R$ 3,6 bilhões em dívidas com bancos está em andamento. Em paralelo, a companhia tenta fechar a venda de algum dos ativos de sua lista de desinvestimentos, mas a avaliação é de que dificilmente essas operações se reverterão em recursos em caixa até o final do ano. (Com Luciana Collet)

