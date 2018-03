Emissões de títulos incentivados disparam nos últimos três meses do ano

As emissões de títulos incentivados dispararam nos últimos três meses do ano, puxadas pelos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). O diretor de renda fixa do Itaú BBA, Felipe Wilberg, calcula em R$ 10 bilhões as colocações de papéis que dão isenção de Imposto de Renda (CRAs, CRIs e debêntures de infraestrutura) de outubro a dezembro. O volume é o mesmo emitido nos primeiros nove meses do ano.

Taxas caindo

A demanda pelos títulos faz com que a remuneração seja puxada para baixo na maioria das operações.

Siga a @colunadobroad no Twitter