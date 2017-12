Emissões verdes podem chegar a US$ 5 bi com BNDES este ano

O Brasil deve ser responsável localmente e no exterior por um volume entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões de títulos de dívida com recursos direcionados para projetos de impacto climático positivo, também conhecidos como greenbonds, neste ano. A estimativa é do Climate Bonds Iniciative (CBI). Um dos impulsos virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que deve precificar sua operação de greenbonds de cerca de US$ 500 milhões hoje (02) após apresentações junto a investidores europeus e norte-americanos na semana passada. Sem a emissão do banco de fomento, que tem potencial de atrair outros emissores, o CBI espera que o Brasil fique no piso das estimativas para greenbonds, de US$ 3 bilhões.

Selo verde

Localmente, o BNDES também capitaneia iniciativas para que empresas emitam debêntures de selo verde. Mas, por enquanto, o que existe, é um fundo de debêntures de energia renovável de R$ 500 milhões que está sendo estruturado pelo BNDES. No exterior, Fibria, Suzano e BRF já emitiram greenbonds.

Siga a @colunadobroad no Twitter