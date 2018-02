Empiricus desiste de compra e vai tentar carreira solo em corretagem

Coluna do Broadcast

A Empiricus, casa independente de análise de investimentos, decidiu seguir carreira solo na área de corretagem. A compra da corretora Uniletra por parte de alguns sócios da empresa esbarrou na auditoria das informações, processo conhecido como due dilligence. O plano B é iniciar o negócio do zero. A Empiricus não comentou.

Vida que segue. Já a capixaba Uniletra, que completa cinco décadas neste exercício, nega que estivesse à venda. Pelo contrário, afirma estar à procura de ativos para crescer no Brasil e no exterior. Com R$ 100 milhões em patrimônio líquido e uma carteira de 2 milhões de clientes, o faturamento da corretora, que integra o mesmo grupo econômico da Dacasa Financeira, gira em torno de R$ 1 bilhão por ano.