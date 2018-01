Empresa de shoppings Almeida Junior é candidata para IPO neste ano

A empresa catarinense de shoppings centers Almeida Junior é uma das candidatas para abrir seu capital em 2018. A companhia é o maior grupo de shoppings do sul do Brasil, fundado na década de 1980, com seis empreendimentos e 60% do market share de Santa Catarina, considerando a área bruta locável, segundo informações da própria empresa. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostram que Santa Catarina está na sexta posição em relação à área bruta locável, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O conselho dos bancos de investimentos é que as empresas que miram uma oferta de ações em 2018 se preparem para lançá-la na primeira metade do ano, para evitar a volatilidade que virá com o período eleitoral. Se seguir com os planos, a Almeida Junior se unirá a outras empresas do setor já listadas, como Aliansce, BRMalls Iguatemi e Multiplan. Procurada, a Almeida Junior não comentou.

