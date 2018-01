Empresa mineira entra no mercado de traders e já pensa em IPO

Coluna do Broadcast

Com apenas seis meses, a empresa mineira WM Manhattan, que assessora traders a operar individualmente na bolsa, já tem planos ambiciosos para os próximos anos, envolvendo, inclusive, uma abertura de capital em até quatro anos. Com 150 traders plugados à sua plataforma até o momento, a WM Manhattan pretende atrair 700 profissionais até o final de 2018 e expandir seus escritórios de Minas Gerais e São Paulo para mais quatro capitais, além da implantação de mesas em Miami e Portugal.

Vácuo

A confiança na rápida expansão tem motivos. O mercado de mesas proprietárias, que nos Estados Unidos responde por cerca de 50% da movimentação em bolsa, é praticamente inexplorado no Brasil. Nesse modelo, a WM Manhattan encontra dois concorrentes: a Atom, já listada na Bovespa, e a LVL. A ideia é oferecer ambiente e preparo para pessoas que queiram ser profissionais de investimento. Se o desempenho do trader é bom, a WM banca suas operações, em até R$ 1 milhão, em troca de parte do retorno.

