Empresário ganha confiança, de olho no fim de ano

Pouco a pouco, o empresário brasileiro tem aumentado sua confiança na economia. É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), calculado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que será publicado nesta segunda-feira, dia 30. O indicador subiu 9,7% em outubro em relação ao mesmo período de 2016. Neste ano, uma diferença é a intenção de investir no reforço dos estoques, de olho nas vendas de final de ano: o aumento foi de 3,9% na mesma base de comparação.

