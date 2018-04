Empresários de educação recuam de evento no Planalto após delações

A baixa aprovação do governo Michel Temer fez entidades do setor de ensino privado recuarem da ideia de promover um evento no Palácio do Planalto com empresários e políticos. Antes da crise iniciada com a delação da JBS, o setor sonhava com uma cerimônia solene em que donos de universidades posariam para fotos com o presidente e a primeira-dama Marcela Temer em razão de uma parceria que está sendo negociada para o programa Criança Feliz.

Sem luxo

Agora, se o desejo dos empresários prevalecer e a parceria na área de formação de professores vingar, o anúncio deve ter muito menos pompa, no Ministério do Desenvolvimento Social. (Dayanne Sousa)

