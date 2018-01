Empresas ainda usam pouco sistemas de venda e marketing no celular

Em um mundo em que todo tipo de problema é resolvido com um aplicativo de celular, apenas 30% das empresas têm sistemas de gestão adaptados para dispositivos móveis, segundo estudo do IDC e Salesforce. Pesquisa com executivos e funcionários de 100 empresas vê espaço para melhorias nos sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (conhecido como CRM). Apesar da carência, as empresas reconhecem que a mobilidade traz ganhos de produtividade e 88% das companhias disseram custear um plano de dados para celular dos funcionários.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.