Empresas britânicas estão menos otimistas com o Brasil

Coluna do Broadcast

O turbulento ano de 2016 para o Brasil, com impeachment, Lava Jato e ajuste fiscal, reduziu significativamente o otimismo de empresas britânicas com o País. Executivos do Reino Unido consideram difícil fazer negócios aqui, conforme Pesquisa da Câmara Brasileira de Comércio, tocada pela Deloitte.

Luz

Apesar do consenso negativo em relação ao Brasil, há uma luz no fim do túnel. Para 70% dos entrevistados, o País ainda é tido como um mercado importante em razão da crescente demanda por bens e serviços por parte da classe média.

